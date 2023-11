Usa-Filippine: Austin incontra omologo Teodoro, accelerazione su condivisione intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato ieri l’omologo delle Filippine Gilbert Teodoro a Giacarta, in occasione della riunione dei ministri della Difesa dell'Asean Plus, il primo incontro in presenza da quando Teodoro è entrato in carica a giugno. Austin ha trasmesso un chiaro messaggio in merito alla determinazione dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a sostenere le rivendicazioni marittime delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale, dove Manila deve far fronte a tensioni sempre più forti con la Cina. La dichiarazione congiunta diffusa dopo l'incontro afferma che “gli Stati Uniti stanno fianco a fianco con le Filippine nella difesa dei suoi diritti sovrani e della giurisdizione nella sua Zona economica esclusiva”. I ministri della Difesa si sono impegnati a concludere rapidamente un nuovo quadro per la condivisione delle informazioni di intelligence noto come Gsomia, che consentirà a entrambe le parti lo scambio di informazioni militari più sofisticate e in modo più tempestivo. (segue) (Fim)