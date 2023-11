Usa-Cina: Russia, esamineremo da vicino esiti vertice fra Biden e Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia seguirà da vicino l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Joe Biden a margine del vertice dell'Apec di San Francisco, e Mosca intende analizzarne i risultati. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Non anticiperò gli esiti di questo colloquio e le valutazioni che le parti potranno dare al riguardo. Ma l'evento è senza dubbio importante. Noi, per quanto rientra nel nostro campo visivo, cercheremo di seguirlo attentamente e, ovviamente, cercheremo di analizzare ciò che praticamente seguirà da questo contatto, anche per quanto riguarda il lavoro su alcune questioni più ampie, non prettamente bilaterali tra Stati Uniti e Cina”, ha detto Rjabkov. Il viceministro ha osservato che, nella sua valutazione, “gli Stati Uniti e la Cina si trovano in una fase difficile di dialogo e di relazioni”. "La parte statunitense ha molte rimostranze, che sono infondate. Ci sono molti tipi diversi di condizioni e requisiti, oltre che alcuni tentativi inverosimili di limitare le regolari attività in vari campi, anche nella sfera economica, nella sfera dell'alta tecnologia nell'approccio di Washington”, ha aggiunto Rjabkov. (Rum)