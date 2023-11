Usa: proteste contro Israele, legislatori evacuati da sede Comitato nazionale democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputati e senatori del Partito democratico Usa sono stati evacuati dalla sede del Comitato nazionale democratico (Dnc) a Washington nella tarda serata di ieri, a causa di violenti scontri tra manifestanti anti-israeliani e forze dell’ordine all’esterno dell’edificio. La polizia della capitale ha riferito di essere intervenuta per disperdere una “protesta violenta e illegale” inscenata da circa 150 individui a partire dalle 20:30 (ora locale). Tra i legislatori evacuati dalla sede del Dnc figurano i deputati Brad Sherman e Sean Casten. “Appena evacuato dal Dnc a causa di manifestanti pro-terroristi e anti-israeliani divenuti violenti, che hanno usato spray al peperoncino sugli agenti di polizia e hanno tentato di fare irruzione nell’edificio. Grazie agli agenti che li hanno fermati e che hanno aiutato me e i miei colleghi a uscire in sicurezza”, ha scritto Sherman su X (Twitter). Casten ha riferito che i manifestanti avevano circondato l’edificio, bloccandone tutte le uscite.(Was)