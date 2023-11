Medio Oriente: Biden difende raid israeliano nell’ospedale di al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha difeso l’incursione delle Forze di difesa israeliane nell’ospedale di al Shifa, il più grande della Striscia di Gaza, già colpito da proiettili d’artiglieria nei giorni scorsi. Il complesso ospedaliero, ha detto il presidente, era utilizzato come quartier generale dall’organizzazione islamista palestinese Hamas: “Ci troviamo in una circostanza in cui il primo crimine di guerra è stato commesso da Hamas, che ha collocato il suo quartier generale, le sue forze armate, celati sotto un ospedale. E questo è un fatto, è ciò che è accaduto”, ha dichiarato Biden. Il presidente si è detto “assolutamente convinto” della veridicità di quanto affermato da funzionari statunitensi e israeliani, che hanno descritto la presenza di un “centro di comando” sotto e attorno all’ospedale. Biden ha rifiutato però di fornire dettagli in merito alle informazioni d’intelligence e alle prove di cui disporrebbe la Casa Bianca. Israele ha pubblicato ieri foto e video di armi apparentemente nascoste sotto una macchina per la risonanza magnetica e in altre stanze d’ospedale. Le Forze di difesa israeliane affermano di aver combattuto e ucciso miliziani di Hamas durante l’incursione nella struttura. Testimoni hanno riferito che durante l’incursione si sono uditi sporadici colpi di arma da fuoco, ma di non aver notato alcun morto o ferito.(Was)