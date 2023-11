Russia-Cina: viceministro Esteri Rjabkov, approfondiremo cooperazione per limitare tensioni causate dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa e la Cina approfondiranno la cooperazione, anche in formati multilaterali, e continueranno a lavorare in tandem per creare una vera alternativa alla tensione nella regione Asia-Pacifico provocata dagli Stati Uniti. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Una serie di aspetti dell'atteggiamento degli Stati Uniti e di alcuni dei suoi più stretti alleati nell'Asia nord-orientale, in particolare, sollevano sempre più domande. In effetti, stiamo parlando di crescenti tensioni, di uno stato pre-crisi di ammasso di forze e mezzi", ha detto Rjabkov. "I destinatari di queste azioni provocatorie da parte di Washington possono essere diversi e ammetto che Pechino è tra questi. Vediamo questi segnali e tutto questo modello di escalation che è normale per gli statunitensi. Comprendiamo la logica interna, ci rammarichiamo per il fatto che Washington non sia in grado di abbandonare questa serie infinita di scontri, dai quali si aspetta di uscire se non da vincitore, almeno rafforzando le proprie pretese di dominio, di egemonia negli affari internazionali”, ha detto Rjabkov. (segue) (Rum)