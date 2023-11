Russia-Cina: viceministro Esteri Rjabkov, approfondiremo cooperazione per limitare tensioni causate dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, secondo il viceministro, “nella comunità internazionale ci sono molti politici sobri e numerose forze e associazioni influenti, compresi gli Stati, che si oppongono a questo comportamento sconsiderato lavorando su un’agenda positiva”. "Facciamo parte di una serie di associazioni di questo tipo, come si suol dire, insieme alla Cina. Approfondiremo la nostra interazione. Per molto tempo abbiamo lavorato in tandem per sviluppare e promuovere progetti che creerebbero una vera alternativa a questa escalation statunitense, sia regionale sia a livello più ampio", ha sottolineato Rjabkov. "Non rifiuteremo di svolgere questo compito; lo continueremo in modo sereno e creativo, concentrandoci sui risultati e non sui ritorni propagandistici, come spesso accade con gli stessi statunitensi e i loro più stretti alleati nella regione", ha concluso Rjabkov. (Rum)