Cina-Usa: Wang Yi, colloquio Xi-Biden si è svolto all’insegna del “rispetto reciproco” (2)

- In termini di dialogo, è stato stabilito di avviare meccanismi istituzionali di cooperazione in vari settori, tra cui commercio, economia, intelligenza artificiale e finanza, oltre che di incrementare gli scambi tra i rispettivi popoli garantendo più voli diretti tra i due Paesi a partire dal prossimo anno. Oltre a sottolineare la necessità di raddoppiare gli sforzi a sostegno dell’azione climatica, Xi e Biden hanno convenuto di riattivare la comunicazione tra i vertici militari e di istituire un gruppo di lavoro congiunto per la lotta al narcotraffico. Nel complesso, da parte cinese, l’incontro ha inteso delineare una “Visione di San Francisco” che possa garantire lo sviluppo “sano, stabile e sostenibile” delle relazioni sino-statunitensi nel futuro. Il summit ha avuto una valenza “strategica”, “storica” e di “guida”, ed ha inteso incrementare “la corretta comprensione l’uno dell’altro e gestire adeguatamente le divergenze” nelle relazioni bilaterali, ha detto Wang. (segue) (Cip)