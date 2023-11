Cina-Usa: Wang Yi, colloquio Xi-Biden si è svolto all’insegna del “rispetto reciproco” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte del colloquio è stata dedicata al conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, alla guerra in Ucraina e alle principali problematiche nel panorama globale, tra cui crisi climatica e governance dell’intelligenza artificiale (Ia). “Naturalmente, sono stati toccati molti punti sensibili e questioni su cui i Paesi si trovano in disaccordo. Il presidente Xi Jinping ha sottolineato che la Cina è impegnata nel costruire relazioni bilaterali stabili, sane e sostenibili. Allo stesso tempo, nutre interessi legittimi che devono essere salvaguardati, posizioni di principio che devono essere difese e linee rosse che devono essere rispettate. Se gli Stati Uniti insistono nel contenere e reprimere la Cina in nome della concorrenza, questa sarà pronta a salvaguardare fermamente la propria sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo”, ha precisato Wang. Immediato è stato il riferimento alla questione taiwanese, “la più importante e sensibile nelle relazioni bilaterali”. “Invitiamo gli Usa a rispettare il principio della Cina unica e ad opporsi all’indipendenza di Taiwan. Chiediamo a Washington di smettere di armare l’isola, di interferire negli affari interni della nostra nazione e di sostenere la sua riunificazione pacifica”, ha concluso il diplomatico. (Cip)