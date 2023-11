Russia: Crea, da inizio invasione Ucraina ricavati 549,5 miliardi di euro da export combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, la Russia ha guadagnato 549,5 miliardi di euro dalle esportazioni di combustibili fossili. Lo riferisce il Centro di ricerca sull'energia e l'aria pulita (Crea). Secondo il Centro, i Paesi dell’Unione europea hanno acquistato dalla Russia combustibili fossili per un valore di oltre 180 miliardi di euro. Secondo il rapporto, le importazioni dell'Ue dalla Russia si sono più che dimezzate rispetto al livello precedente al conflitto. "Sebbene l'Ue rimanga il più grande importatore di combustibili fossili russi, ora è solo marginalmente avanti rispetto alla Cina", si legge nel rapporto. Secondo le stime preliminari, solo la scorsa settimana la Russia ha esportato combustibili fossili per un valore di 5,41 miliardi di euro, ovvero: petrolio per una somma pari a 2,66 miliardi di euro; prodotti petroliferi e chimici per 1,27 miliardi di euro; gas per 0,98 miliardi di euro; e carbone per un ammontare di 0,5 miliardi di euro. I primi cinque importatori sono Ue, Cina, India, Turchia e Germania (indicata a parte nella graduatoria del Crea nonostante sia un Paese membro dell'Ue). L'Italia si classifica al settimo posto. (Res)