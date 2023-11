Giappone: Kishida a San Francisco per vertice Apec, atteso incontro con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è partito ieri alla volta di San Francisco, negli Stati Uniti, per partecipare al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico ospitato dalla città californiana. Prima della partenza, Kishida ha dichiarato di voler sfruttare l’evento “come opportunità per dar voce alla posizione del Giappone su questioni pressanti come la promozione del commercio libero e aperto e dell’economia digitale, oltre al contrasto al cambiamento climatico. Kishida ha in programma domani un incontro con il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e potrebbe incontrare oggi o domani anche il presidente cinese Xi Jinping: si tratterebbe del primo faccia a faccia tra i due leader nel 2023. (segue) (Git)