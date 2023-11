Giappone: Kishida a San Francisco per vertice Apec, atteso incontro con Xi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le anticipazioni della stampa giapponese, Kishida e Yoon lanceranno una iniziativa comune tesa a costruire una catena di approvvigionamento per l’idrogeno e l’ammoniaca. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui i leader di Giappone e Corea del Sud annunceranno congiuntamente l’iniziativa durante una visita all’università di Stanford. I due Paesi lavoreranno insieme per potenziare la loro capacità di negoziare i prezzi ed assicurare un approvvigionamento stabile dei due combustibili emergenti, che in futuro dovrebbero svolgere un ruolo significativo nei processi di decarbonizzazione dell’economia globale. Tokyo affiderà la supervisione dell’iniziativa alla Banca per la cooperazione internazionale del Giappone, con l’obiettivo di sviluppare entro il 2030 una catena di approvvigionamento marittima che trasporti i combustibili da varie parti del mondo. (segue) (Git)