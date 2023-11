Myanmar: giunta denuncia “pesanti assalti” dei ribelli in tre Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie indipendentiste e i gruppi ribelli del Myanmar hanno sferrato “pesanti assalti” contro le forze armate regolari in tre Stati birmani. Lo ha riferito oggi il governo militare birmano, che ha sollecitato il personale militare e governativo a mobilitarsi per la gestione di situazioni di emergenza, e ha sollecitato chiunque abbia esperienza militare a prepararsi a combattere. Il portavoce del governo militare birmano, Zaw Min Tun, ha dichiarato che l’Esercito fa fronte a “pesanti assalti da parte di un numero significativo di ribelli armati” nello Stato settentrionale di Shan, in quello orientale di Kayah e in quello occidentale di Rakhine. I ribelli farebbero uso di droni commerciali per sganciare granate e ordigni esplosivi, una tattica che ha dimostrato la propria efficacia nel contesto della crisi in Ucraina. Le Forze armate del Myanmar combattono milizie etniche e altri gruppi di insorti armati da decenni, ma dopo il golpe militare del 2021 i gruppi irregolari – molti dei quali fanno riferimento al “governo ombra” istituito dagli oppositori della giunta – hanno iniziato ad operare con un livello di coordinamento senza precedenti, causando pesanti perdite territoriali e infrastrutturali alle forze armate in diverse aree del Paese, specie ai confini con Cina e India. (segue) (Inn)