Myanmar: giunta denuncia “pesanti assalti” dei ribelli in tre Stati (2)

- Il 27 ottobre l’Alleanza delle tre confraternite (Tba) – formata dall’Esercito dell’Arakan (Aa), dall’Esercito dell’Alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa) e dall’Esercito di liberazione nazionale ta’ang (Tnla) – ha lanciato l’Operazione 1027, attaccando simultaneamente diverse postazioni dell’Esercito, della Polizia e di altre forze di sicurezza agli ordini della giunta nello Stato settentrionale di Shan. Gli attacchi si sono poi estesi alle regioni di Mandalay e Sagiang e ad altri territori. L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), l’8 novembre, ha stimato circa 50 mila sfollati in seguito alla nuova ondata del conflitto, in un Paese che ha già più di due milioni di sfollati interni. (segue) (Inn)