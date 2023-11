Myanmar: giunta denuncia “pesanti assalti” dei ribelli in tre Stati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni della giunta dei giorni scorsi testimoniano la pressione subita dalle organizzazioni etniche armate, la più forte dal colpo di stato del febbraio 2021. Il presidente del governo militare, Myint Swe, ha avvertito che il Paese rischia di frammentarsi a causa delle ostilità interne in diverse regioni mentre il capo del governo, generale Min Aung Hlaing, ha accusato le milizie etniche di finanziarsi col traffico di droga. Secondo indiscrezioni del sito di informazione “The Irrawaddy”, edito da giornalisti birmani in esilio in Thailandia, la giunta ha richiamato tutti i riservisti per opporsi all’offensiva. (Inn)