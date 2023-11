Germania: economista Feld, impostare priorità nella spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco deve “impostare le priorità nella spesa” pubblica a seguito della sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). È quanto affermato dall'economista Lars Feld nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf” sulla decisione della Corte di Karlsruhe che ha di fatto cancellato 60 miliardi di euro di stanziamenti decisi dall'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz. Consigliere del ministro delle Finanze Christian Lindner, Feld ha inoltre dichiarato che si deve “rimettere in discussione” la spesa pubblica dato che si è interrotta la fase di crescita sperimentata dalla Germania tra il 2010 e il 2019. Per l'economista, la sentenza del Bverfg offre la possibilità di “capovolgere la politica per il clima”. In questo settore, ci si deve chiedere “se abbia davvero senso lavorare da un lato con la regolamentazione e dall'altro con sovvenzioni tanto ampie come strumento principale”. Al riguardo, il consigliere di Lindner ha evidenziato che la protezione del clima esisterà su scala globale soltanto “se avremo un prezzo adeguato per la CO2 garantito a livello internazionale con un costo minimo, ossia con un accordo internazionale realmente vincolante” . Puntare semplicemente sui sussidi “non è efficace”, ha infine affermato Feld. (Geb)