Usa-Cina: Biden annuncia intesa bilaterale per il contrasto al traffico di fentanyl (2)

- Biden e Xi, riferisce la Casa Bianca, hanno concordato l'istituzione di un gruppo di lavoro che gestisca le comunicazioni bilaterali e il coordinamento tra le forze dell'ordine dei due Paesi nel contrasto al traffico di fentanyl e altre droghe sintetiche. Secondo il presidente Usa, l'intesa consentirà di rafforzare ulteriormente il lavoro che la sua amministrazione sta portando avanti per combattere "la minaccia del narcotraffico, mettendo sotto pressione i cartelli della droga andando a colpire lo smercio di sostanze chimiche utilizzate per la produzione degli stupefacenti". (Was)