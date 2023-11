Usa-Cina: Biden annuncia interlocuzione sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Cina avvieranno una interlocuzione per analizzare insieme i rischi dell’intelligenza artificiale sul piano della sicurezza. Lo ha annunciato il presidente Usa, Joe Biden, al termine del vertice da poco concluso in California con l’omologo cinese, Xi Jinping. “Si tratta di un passo avanti importante nella giusta direzione, per bilanciare la sicurezza con le opportunità offerte da questa tecnologia che ha un impatto così importante sulle nostre società”, ha detto. (Was)