Usa-Cina: Biden, continueremo a competere vigorosamente ma in modo responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a competere “vigorosamente” con la Cina, ma il rapporto tra i due Paesi va gestito “in maniera responsabile, per evitare un conflitto”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa organizzata al termine del vertice da poco concluso in California con l’omologo cinese, Xi Jinping. “Ove possibile, dove i nostri interessi coincidono, lavoreremo insieme: questo è quello che il resto del mondo si aspetta dai nostri Paesi”, ha detto. (segue) (Was)