Cina: Biden ha parlato con Xi dei cittadini Usa detenuti da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito all’omologo cinese, Xi Jinping, la “preoccupazione” di Washington per la detenzione di cittadini Usa e attivisti per i diritti umani da parte di Pechino. Durante una conferenza stampa, organizzata al termine del vertice da poco concluso in California, Biden ha detto di avere fornito a Xi una lista di nomi di “coloro che riteniamo siano stati detenuti in Cina, e speriamo di poter concordare presto il loro rilascio”. Per ora, ha specificato, su questo fronte non è stato raggiunto un accordo. (Was)