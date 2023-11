© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden, riferisce la Casa Bianca, ha anche ribadito l'opposizione di Washington a qualsiasi azione unilaterale tesa a modificare lo status quo nello Stretto di Taiwan, affermando che le tensioni nella regione "devono essere risolte in maniera pacifica in modo da garantire la stabilità". Il presidente Usa ha anche invitato la Cina ad astenersi da azioni militari destabilizzanti nello Stretto. (Was)