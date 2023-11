Ucraina: Biden a Xi, Usa continueranno a sostenere Kiev contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito all’omologo cinese, Xi Jinping, che Washington continuerà a sostenere l’Ucraina contro l’aggressione della Russia. Lo riferisce la Casa Bianca, in una nota pubblicata al termine del vertice tra i due leader in California. “Il nostro obiettivo è fare in modo che l’Ucraina possa uscire da questa guerra come un Paese democratico, indipendente, sovrano e prospero, in grado di difendersi da future aggressioni”, ha detto.(Was)