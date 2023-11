Cina-Usa: Xi a Biden, “voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Cina e Stati Uniti “voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, durante l’incontro tenuto ieri con l’omologo statunitense, Joe Biden, nella tenuta di Filoli, a sud di San Francisco. Stando ad un comunicato del ministero degli Esteri cinese, i due leader hanno avuto “uno scambio di opinioni sincero e approfondito” su questioni strategiche e generali ritenute "cruciali" per l’orientamento delle relazioni bilaterali, nonché sull'attuale situazione internazionale e su dossier inerenti pace e sviluppo nel mondo. Nel quadro dei “cambiamenti globali mai visti in un secolo”, Cina e Stati Uniti hanno due opzioni: rafforzare la cooperazione per affrontare le problematiche globali promuovendo sicurezza e prosperità, o aggrapparsi ad una mentalità a “somma zero” trascinando il mondo verso "tumulti e divisioni", ha detto Xi. Quelle tra Cina e Stati Uniti sono “le relazioni bilaterali più importanti al mondo”, e “voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione”: “Non è realistico che una parte rimodelli l’altra, e il conflitto e lo scontro avranno conseguenze insopportabili per entrambe le parti. La competizione tra grandi Paesi non può risolvere i problemi che affliggono la Cina, gli Stati Uniti o il mondo. Quest’ultimo è abbastanza grande da accogliere entrambi e il successo dell’uno rappresenta un’opportunità per l’altro”, ha detto Xi. (segue) (Cip)