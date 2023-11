Cina-Usa: Xi a Biden, “voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese ha parlato del processo di modernizzazione intrapreso dal suo Paese, chiarendo che Pechino “non seguirà la vecchia strada della colonizzazione e del saccheggio, né quella sbagliata che prevede la ricerca dell’egemonia con forza crescente”. La Cina “non esporta la sua ideologia, né si impegna in un confronto ideologico con alcun Paese. Non ha un piano per superare o spodestare gli Stati Uniti e, allo stesso modo, questi non dovrebbero tramare per reprimere e contenere la Cina”, ha aggiunto. Finché Pechino e Washington si rispetteranno a vicenda, coesisteranno in pace e perseguiranno una cooperazione vantaggiosa per tutti, “saranno pienamente in grado di superare le differenze e trovare il modo giusto di andare d’accordo”, ha detto ancora Xi, secondo cui l’incontro di San Francisco dovrebbe essere un’occasione per creare cinque nuovi pilastri nelle relazioni bilaterali. Innanzitutto, entrambi i Paesi dovrebbero sviluppare “una corretta percezione” l’uno dell’altro, impegnandosi a favore di una relazione “sana, stabile e sostenibile”. (segue) (Cip)