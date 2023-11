Cina-Usa: Xi a Biden, “voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Cina ha interessi che devono essere salvaguardati, principi che devono essere sostenuti e linee rosse che non devono essere oltrepassate. Ci auguriamo che Pechino e Washington possano essere partner che si rispettano a vicenda e convivono in pace”, ha detto Xi a tal proposito. In secondo luogo, è necessario gestire “efficacemente le divergenze. I disaccordi non dovrebbero scavare un abisso tra i due Paesi, che anzi dovrebbero cercare modi per costruire ponti che li aiutino a camminare l’uno verso l’altro. È importante apprezzare reciproci principi e linee rosse” astenendosi dalle provocazioni. In terzo luogo, Cina e Usa dovrebbero promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, dati gli “ampi interessi comuni in una vasta gamma di settori, compresi quelli tradizionali come l’economia, il commercio e l’agricoltura, nonché quelli emergenti come il cambiamento climatico e l’intelligenza artificiale (Ai)”. “È importante - ha evidenziato il leader cinese - utilizzare appieno i meccanismi esistenti e quelli nuovi creati in politica estera, economia, finanza, commercio, agricoltura e in altri campi, oltre che portare avanti la cooperazione in settori quali la lotta al narcotraffico, gli affari giudiziari, (...) l’intelligenza artificiale, la scienza e tecnologia”. In quarto luogo, è necessario “assumersi le proprie responsabilità” e dare il buon esempio, intensificando il coordinamento e la cooperazione su questioni internazionali e regionali, secondo Xi, il quale ha invocato anche un aumento degli scambi tra i popoli tramite un rafforzamento della cooperazione turistica. (segue) (Cip)