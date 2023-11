Cina-Usa: Xi a Biden, “voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione è stata dedicata alla questione di Taiwan, che rimane “quella più importante e delicata nelle relazioni Cina-Usa”. “Pechino prende seriamente le dichiarazioni positive rilasciate dagli Usa durante il summit (dei G20) di Bali. Washington dovrebbe intraprendere azioni concrete per onorare il proprio impegno a non sostenere l’indipendenza di Taiwan, smettere di armare l’isola e sostenere la riunificazione pacifica della Cina”, che è una tendenza “inarrestabile”, ha evidenziato Xi. Il presidente si è inoltre soffermato sulle restrizioni alle esportazioni statunitensi di tecnologie critiche verso la Cina, chiarendo che iniziative simili privano il Paese del suo “diritto allo sviluppo d’alta qualità”. “Lo sviluppo e la crescita della Cina (...) non saranno fermati da forze esterne” ed è importante che gli Usa adottino “misure tangibili” per revocare le sanzioni”, ha detto. Al termine del colloquio, Xi e Biden hanno convenuto di istituire un gruppo di lavoro congiunto per la lotta al narcotraffico e di rafforzare i colloqui a livello governativo sull’intelligenza artificiale. Hanno inoltre convenuto di ripristinare la comunicazione tra vertici militari, i colloqui di coordinamento bilaterale sulla Difesa e le riunioni sull’accordo consultivo marittimo-militare. Xi e Biden hanno inoltre riconosciuto l’importanza di cooperare al successo della prossima Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop28), e hanno accolto con favore gli esiti dei colloqui tenuti a San Francisco dai rispettivi inviati, Xie Zhenhua e John Kerry. (Cip)