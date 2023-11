Giappone: record esportazioni verso gli Usa, più 8,4 per cento a ottobre grazie a debolezza yen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone verso gli Stati Uniti hanno toccato un nuovo record a ottobre, grazie alla forte domanda di automobili trainata anche dalla debolezza dello yen rispetto al dollaro. Secondo i dati preliminari pubblicati oggi dal ministro delle Finanze giapponese, a ottobre le esportazioni giapponesi denominate in yen sono aumentate complessivamente dell’1,6 per cento a 9.140 miliardi di yen (60 miliardi di dollari). Si tratta del secondo aumento consecutivo e del secondo miglior dato di sempre. Le esportazioni verso gli Stati Uniti, in particolare, sono aumentate dell’8,4 per cento su base annua a 1.920 miliardi di yen. Le spedizioni di automobili, in particolare, sono aumentate del 37,9 per cento, quelle di componenti per auto del 20,1 per cento, e quelle di macchinari per costruzioni e per l’estrazione mineraria del 20,3 per cento.(Git)