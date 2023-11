Usa-Cina: Biden incontra Xi a San Francisco, “competizione vigorosa ma responsabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di attenti preparativi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’omologo cinese Xi Jinping si sono incontrati ieri per la prima volta da più di un anno a questa parte. I due leader hanno aperto con una vigorosa stretta di mano un incontro attentamente coreografato della durata di quattro ore nella suggestiva cornice della storica residenza Filoli alle porte di San Francisco, con l’obiettivo comune di inviare un messaggio di stabilità al resto del mondo. Durante la lunga conferenza stampa tenuta a margine dell’incontro, Biden ha fatto riferimento a tutti i nodi che complicano le relazioni tra le due maggiori potenze globali: gli Stati Uniti, ha spiegato il presidente, continueranno a competere “vigorosamente” con la Cina, ma agiranno “responsabilmente, per evitare un conflitto”. “Ove possibile, dove i nostri interessi coincidono, lavoreremo insieme: questo è quello che il resto del mondo si aspetta dai nostri Paesi”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca, che infatti ha annunciato con l’omologo cinese la riapertura parziale delle comunicazioni dirette tra gli apparati militari dei due Paesi, oltre ad accordi su contrasto al narcotraffico e sull’utilizzo responsabile dell’Intelligenza artificiale. (segue) (Was)