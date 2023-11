Usa-Cina: Biden incontra Xi a San Francisco, “competizione vigorosa ma responsabile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la conferenza stampa organizzata al termine del vertice con l’omologo cinese, Biden ha spiegato che “ove possibile, dove i nostri interessi coincidono, lavoreremo insieme: questo è quello che il resto del mondo si aspetta dai nostri Paesi”. Al contempo, gli Stati Uniti "continueranno a rafforzare la propria sicurezza interna, e a lavorare per promuovere gli interessi e i valori che condividiamo con i nostri alleati in tutto il mondo". "Accolgo con favore i passi positivi che abbiamo compiuto oggi”, ha affermato Biden, spiegando che gli Stati Uniti “stanno parlando con i nostri concorrenti, e parlare, essere chiari l'uno con l'altro, senza equivoci, è l’elemento chiave per mantenere la stabilità globale e soddisfare le esigenze del popolo americano”. Va in questo senso, ha spiegato Biden, la decisione di ripristinare i canali di comunicazione diretta tra i vertici delle rispettive forze armate, che erano stati interrotti dalla Cina l’anno scorso, a seguito della visita dell’allora presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan. "Errori di calcolo fondamentali da entrambe le parti possono causare problemi reali con un Paese come la Cina o qualsiasi altro grande Paese, e quindi credo che stiamo compiendo progressi concreti anche in quella direzione," ha detto il presidente. (segue) (Was)