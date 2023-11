Usa-Cina: Biden incontra Xi a San Francisco, “competizione vigorosa ma responsabile” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno tra i temi più spinosi del confronto tra i due leader è stato senz’altro il futuro di Taiwan, che Pechino ritiene una provincia secessionista da riunificare alla Cina continentale. Gli Stati Uniti continuano a sostenere la politica di “una sola Cina”, e il loro approccio fondamentale nei confronti di Taiwan non è cambiato, ha dichiarato Biden al termine dell’incontro. “Dobbiamo preservare la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”, ha però ammonito il presidente, riferendosi alle forniture di armi statunitensi all’isola e alla navigazione di navi da guerra Usa nello Stretto a tutela della “libertà di navigazione” regionale: tutte misure fortemente contestate dalla prima potenza asiatica, che da mesi cinge l’isola in una morsa tramite manovre aeronavali quotidiane. Secondo la Casa Bianca, Biden ha ribadito al suo omologo cinese l'opposizione di Washington a qualsiasi azione unilaterale tesa a modificare lo status quo nello Stretto di Taiwan, affermando che le tensioni nella regione "devono essere risolte in maniera pacifica, in modo da garantire la stabilità". Il presidente Usa ha sollecitato la Cina ad astenersi da azioni militari destabilizzanti nello Stretto. (segue) (Was)