Usa-Cina: Biden incontra Xi a San Francisco, “competizione vigorosa ma responsabile” (4)

- I due capi di Stato si sono confrontati in merito alla crisi in atto in Medio Oriente e ai rischi di un suo allargamento nella regione. La guerra nella Striscia di Gaza, ha avvertito Biden durante la conferenza stampa a margine dell’incontro con Xi, avrà fine solo quando l’organizzazione islamista palestinese Hamas non sarà più in grado di uccidere cittadini israeliani. “Al momento, (i militanti di Hamas) pensano ancora di poterlo fare: gli israeliani devono avere cautela nelle loro operazioni, ma Hamas sta preparando nuovi attacchi, quindi ci troviamo di fronte ad un terribile dilemma”, ha spiegato Biden. Una soluzione a due Stati, ha detto il presidente, resta l’unica via per porre fine al conflitto in maniera strutturale. “Durante le mie interlocuzioni con Israele ho detto chiaramente che quella a due Stati rappresenta l’unica soluzione: dobbiamo arrivare al punto di poter dialogare”, ha spiegato, aggiungendo di aver sollecitato l’omologo Xi a far valere l’influenza della Cina sull’Iran per evitare azioni che possano aggravare la crisi in Medio Oriente. Biden ha anche ribadito che Washington continuerà a sostenere l’Ucraina contro l’aggressione della Russia. “Il nostro obiettivo è fare in modo che l’Ucraina possa uscire da questa guerra come un Paese democratico, indipendente, sovrano e prospero, in grado di difendersi da future aggressioni”, ha detto il presidente. (segue) (Was)