Usa-Cina: Biden incontra Xi a San Francisco, “competizione vigorosa ma responsabile” (5)

- L’incontro tra i due capi di Stato si è concluso con una serie di intese. Stati Uniti e Cina, ha annunciato Biden, avvieranno una interlocuzione tesa ad analizzare insieme i rischi dell’intelligenza artificiale sul piano della sicurezza. “Si tratta di un passo avanti importante nella giusta direzione, per bilanciare la sicurezza con le opportunità offerte da questa tecnologia che ha un impatto così importante sulle nostre società”, ha detto il presidente Usa. Proprio in merito alle nuove tecnologie, teatro di una competizione serrata tra Stati Uniti e Cina, Biden ha chiarito che Washington non intende vendere a Pechino tecnologie che potrebbero essere utilizzate contro il Paese sul piano militare, escludendo così passi indietro sulle politiche di limitazione delle esportazioni tecnologiche verso la prima potenza asiatica. (segue) (Was)