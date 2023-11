Usa: da Faa via libera a secondo test di lancio del razzo Starship di SpaceX

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) ha dato il via libera a SpaceX, la societa aerospaziale di Elon Musk, per il secondo test di lancio del razzo Starship, dopo che il primo si è concluso con l’esplosione del velivolo a pochi minuti dal decollo. In una nota, la Faa ha annunciato di avere “autorizzato la licenza a SpaceX, che ha rispettato tutti gli standard ambientali, finanziari e di sicurezza”. Il lancio avrà luogo venerdì, nell’arco di una finestra di due ore che partirà alle 8 del mattino locali (le 14 in Italia). (Was)