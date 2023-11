Usa-Cina: concluso il vertice Biden-Xi in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso da poco il summit tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’omologo cinese, Xi Jinping, alla tenuta di Filoli, a Sud di San Francisco. Lo riferisce la Casa Bianca. Il vertice è durato più di quattro ore. I due leader hanno partecipato ad un bilaterale in formato esteso e ad un pranzo di lavoro, concludendo l’incontro con una passeggiata intorno alla tenuta storica. Biden, in un brevissimo commento ai giornalisti, ha detto che le discussioni sono andate “bene”. Il presidente Usa terrà una conferenza stampa tra circa mezz’ora. (Was)