© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato l’omologo cinese, Xi Jinping, a fare pressione sull’Iran per evitare azioni che possano aggravare la crisi in Medio Oriente, alla luce della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha riferito un funzionario Usa rimasto anonimo all’emittente “Cnn”. (Was)