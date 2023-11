Usa-Cina: Biden a Xi, non venderemo tecnologie che possono essere usate contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto che Washington non intende vendere a Pechino tecnologie che potrebbero essere utilizzate contro il Paese sul piano militare, durante il vertice da poco concluso in California con l’omologo cinese, Xi Jinping. Un funzionario Usa rimasto anonimo ha riferito all’emittente “Cnn” che i due leader hanno anche discusso il tema della discriminazione ai danni delle aziende statunitensi che operano in Cina. (Was)