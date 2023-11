© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale è stata tra i temi di discussione nel quadro del vertice da poco concluso in California tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping. Un funzionario Usa rimasto anonimo ha riferito all’emittente “Cnn” che i due leader si sono accordati per “lavorare insieme in questo campo”. (Was)