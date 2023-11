Medio Oriente: Biden, Hamas si nasconde sotto ospedali a Gaza, è crimine di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese di Hamas ha commesso crimini di guerra, nascondendo le sue postazioni di comando sotto gli ospedali nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa organizzata dopo il vertice da poco concluso in California con l’omologo cinese, Xi Jinping. “Sappiamo che in queste strutture sono presenti terroristi di Hamas, che ha già dichiarato pubblicamente di voler attaccare di nuovo Israele: pensare che si possano fermare al momento non è realistico”, ha detto. (Was)