Medio Oriente: Biden, guerra a Gaza finirà quando Hamas non potrà più uccidere israeliani

- La guerra nella Striscia di Gaza avrà fine quando Hamas non sarà più in grado di uccidere gli israeliani. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa organizzata dopo il vertice da poco concluso in California con l’omologo cinese, Xi Jinping. “Al momento, pensano ancora di poterlo fare: gli israeliani devono avere cautela nelle loro operazioni, ma Hamas sta preparando nuovi attacchi quindi ci troviamo di fronte ad un terribile dilemma”, ha detto. (Was)