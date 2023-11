Medio Oriente: Biden, soluzione a due Stati unica via per porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione a due Stati rappresenta l’unica via per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa organizzata dopo il vertice da poco concluso in California con l’omologo cinese, Xi Jinping. “Durante le mie interlocuzioni con Israele ho detto chiaramente che quella a due Stati rappresenta l’unica soluzione: dobbiamo arrivare al punto di poter dialogare”, ha detto. (Was)