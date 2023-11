Usa-Cina: Biden a Xi, preoccupati per abusi diritti umani nello Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rispetto dei diritti umani è stato tra i temi discussi durante il vertice in California tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping. Lo riferisce la Casa Bianca. Il presidente Usa ha ribadito la “responsabilità di tutte le nazioni del mondo, che devono rispettare i diritti fondamentali delle persone”. Biden ha quindi ribadito la preoccupazione di Washington per gli abusi commessi dal governo cinese nei confronti delle minoranze etniche nella regione dello Xinjiang, in Tibet e ad Hong Kong. (Was)