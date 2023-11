Emirati: il 2075 secondo l'agenzia "Wam" al Global Media Congress

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che nel passato era impensabile oggi rappresenta la realtà, siamo nell’era in cui l’avanzamento tecnologico consente di farci guardare al futuro con nuove prospettive. E’ questo il messaggio che l’agenzia di stampa emiratina “Wam” ha voluto lanciare nell’ambito del Global Media Congress in corso ad Abu Dhabi fino a domani, 16 novembre. Aya Issam di "Wam" ha spiegato ad “Agenzia Nova” che questa visione è “Wam Horizons”, una sorta di finestra affacciata sul futuro della comunicazione e dell’avanzamento tecnologico. “Nel corso del congresso grazie a un video che appare più come un viaggio nel futuro, vi mostriamo cosa speriamo e cosa vorremmo fare nel 2075”, ha spiegato Issam. (Res)