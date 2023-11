Spagna: tensioni e scontri davanti alla sede del Psoe di Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primi momenti di tensione davanti alla sede del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Madrid dove si sono radunate circa duemila persone per protestare contro la legge di amnistia concordata tra i socialisti ed i partiti indipendentisti catalani. I manifestanti hanno iniziato a scuotere le recinzioni e a lanciare alcuni petardi contro gli agenti che hanno schierato le unità antisommossa. In particolare le prime file hanno scandito alcuni slogan chiedendo alla polizia di "difendere la nazione". Alle proteste ha preso parte anche il leader del partito sovranista Vox, Santiago Abascal, che durante il suo discorso di oggi durante il dibattito di investitura per la presidenza del governo di Pedro Sanchez ha accusato il premier uscente di "colpo di Stato".(Res)