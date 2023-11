Medio Oriente: Israele, ad Al Shifa trovate armi, munizioni e uniformi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno trovato armi, munizioni e altre attrezzature militari utilizzate da Hamas all’interno dell’ospedale di Al-Shifa, il più grande nella Striscia di Gaza, dopo il raid lanciato alle prime ore dell’alba di oggi. Il tenente colonnello Jonathan Conricus, uno dei portavoce delle forze israeliane, ha mostrato in un video pubblicato sulla piattaforma X diversi fucili d’assalto, esplosivi e munizioni, oltre a uniformi di Hamas e giubbotti antiproiettile. Le armi sono state rinvenute in diversi posti all’interno dell’ospedale, nascoste in zaini e borse disseminate in più reparti. (Res)