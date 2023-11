Usa: Georgia, autorità chiedono custodia cautelare per uno dei co-imputati di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della contea di Fulton, in Georgia, hanno chiesto la custodia cautelare nei confronti di Harison Floyd, co-imputato dell’ex presidente Donald Trump al processo per le interferenze elettorali che hanno avuto luogo nello Stato dopo le elezioni del 2020. L’ufficio della procuratrice distrettuale, Fani Willis, ha segnalato al tribunale alcuni messaggi pubblicati online da Floyd, affermando che rappresenterebbero una violazione dell’accordo concordato con le autorità per il rilascio su cauzione, in attesa del processo. L’uomo avrebbe tentato di “intimidire, oltre a comunicare direttamente e indirettamente, con gli altri imputati, ostacolando il processo giudiziario”. L’ufficio della procuratrice ha anche affermato che Floyd avrebbe violato i termini dell’accordo anche in altre occasioni. L’uomo è stato incriminato per aver tentato di convincere Ruby Freeman, una scrutinatrice della contea di Fulton durante le elezioni del 2020, a rilasciare dichiarazioni false in merito a quanto accaduto il giorno delle urne, e si è dichiarato non colpevole. (Was)