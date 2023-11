Usa-Cina: Biden, con Xi abbiamo fatto progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato di “apprezzare” la discussione avuta oggi con l’omologo cinese, Xi Jinping, aggiungendo che “abbiamo fatto progressi”. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, al termine del bilaterale in forma estesa alla tenuta di Filoli, a San Francisco, Biden ha ribadito che “comprenderci a vicenda è fondamentale: ci sono sfide globali importanti che richiedono la nostra leadership congiunta”. (Was)