Italia-Albania: pubblicato il testo del protocollo sui migranti, 14 articoli e 2 allegati

- Si compone di 14 articoli e due allegati, con tanto di mappe delle aree destinate alle strutture che dovrebbero ricevere i migranti, il protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Il testo è stato pubblicato integralmente sul sito web del ministero degli Esteri. Il preambolo evidenzia che “l'interesse delle parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell'adesione dell'Albania all'Ue”, ritenendo “necessario intensificare la collaborazione nell'ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le parti”, nella consapevolezza “delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita, in osservanza degli accordi internazionali nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo e, in particolare, nell'ambito della migrazione, certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell'uomo”. L’articolo 2 sottolinea che il protocollo “è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quella europeo”. (segue) (Res)