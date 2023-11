Italia-Albania: pubblicato il testo del protocollo sui migranti, 14 articoli e 2 allegati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo 3 stabilisce che “la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle aree” secondo i criteri imposti dal protocollo. Tali aree “sono concesse a titolo gratuito per la durata del presente Protocollo conformemente all’articolo 13”, vale a dire di cinque anni con tacito rinnovo di altri cinque, a meno che una delle due parti non comunichi – con almeno sei mesi di preavviso – l’intenzione di non rinnovare. L’articolo 4 afferma che “il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000. Le strutture (…) sono gestite dalle competenti autorità della Parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Le competenti autorità albanesi consentono l’ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture (…), al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane. L'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. Le spese per l'allestimento di una o più strutture d’ingresso nel territorio della Repubblica d'Albania dei migranti sono totalmente a carico della Parte italiana”. (segue) (Res)