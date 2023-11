Italia-Albania: pubblicato il testo del protocollo sui migranti, 14 articoli e 2 allegati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo 5 è dedicato alla facilitazione della costruzione delle strutture, incluse quelle “dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle aree”. A tal riguardo, l’articolo 6 afferma che Italie a Albania dovranno collaborare ai fini del mantenimento della sicurezza delle Aree. “Le competenti autorità della Parte albanese assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle Aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le Aree, che si svolgono nel territorio albanese. Le competenti autorità della Parte Italiana assicurano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all’interno delle Aree”. Il paragrafo 5 sottolinea anche “le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all’interno delle Aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio della Repubblica d’Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale”. Il parafo 7 riferisce che “le competenti autorità italiane sostengono ogni costo necessario all’alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture di cui all’Allegato 1, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l'assistenza delle autorità albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla Parte italiana, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, conformemente al diritto internazionale”. (segue) (Res)