Italia-Albania: pubblicato il testo del protocollo sui migranti, 14 articoli e 2 allegati (4)

- L'articolo 7 del protocollo tra Italia e Albania tratta delle disposizioni relative al personale italiano in territorio albanese. Queste includono l'obbligo di comunicare i nominativi del personale italiano in anticipo, l'esenzione dal visto e dal permesso di soggiorno per il personale per le finalità del protocollo, e la regolamentazione delle condizioni di lavoro secondo la normativa italiana. Si sottolinea l'immunità del personale italiano da giurisdizione albanese per atti compiuti durante l'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, in caso di reati commessi al di fuori del servizio, il personale è soggetto alla giurisdizione albanese. Il personale italiano gode di immunità dalla detenzione in Albania, salvo casi specifici, e ha accesso alle strutture sanitarie albanesi per cure urgenti. L'articolo 8 regola l'accesso in territorio albanese dei mezzi della Parte italiana, mentre l'articolo 9 stabilisce il periodo massimo di permanenza dei migranti in Albania in attuazione del protocollo, sottolineando che le spese relative alle procedure di allontanamento sono a carico italiano. Viene anche garantito il diritto di difesa per i migranti, con accesso alle strutture previste dal protocollo. L'articolo 10 si occupa dei rimborsi e regola le spese derivanti dal protocollo, con un allegato che determina le modalità e le misure del rimborso da parte italiana alla Parte albanese. L'articolo 11 del Protocollo stabilisce che al termine dello stesso, la Parte italiana restituisce le Aree alla Parte albanese senza richiedere indennizzi per le migliorie apportate. La Parte italiana è anche tenuta ad allontanare tutti i migranti dal territorio albanese entro la scadenza del protocollo. (segue) (Res)