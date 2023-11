Italia-Albania: pubblicato il testo del protocollo sui migranti, 14 articoli e 2 allegati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il primo allegato riguarda l'area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e delle strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Il secondo allegato disciplina invece i rimborsi alla parte albanese da quella italiana. Quest’ultima è tenuta a versare anticipatamente 16,5 milioni di euro nel conto speciale di tesoreria entro 90 giorni dall'entrata in vigore del protocollo, come anticipo forfettario dei rimborsi previsti. (Res)